السليمانية تسجل أكثر من 2000 حالة اصابة جديدة بالسرطان

شفق نيوز - السليمانية

أعلن مدير مستشفى "هيوا" للأمراض السرطانية، ياد النقشبندي، يوم الثلاثاء، تسجيل 2000 حالة إصابة جديدة بمرض السرطان خلال النصف الأول من العام 2025، مبينا أن جزءاً من تلك الإصابات هم من مناطق وسط وجنوب العراق.

وقال النقشبندي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الاصابات بمرض السرطان تتجه الى الزيادة في المعدلات، ونحن خلال الاشهر الستة الاولى من العام سجلنا أكثر من 2000 اصابة بهذا المرض.

وأضاف ان هذه الاحصائيات لا تخص محافظة السليمانية وحسب، بل تشمل اشخاصا من خارج المحافظة، ومن مناطق أخرى في العراق.

كما ولفت النقشبندي إلى أن، مشكلة نقص الدواء للمصابين بالسرطان مستمرة ولم تنته، وذلك بسبب الأزمة المالية في اقليم كوردستان والتي القت بظلالها على هذا الملف ايضا، مستدركا القول: لكن يمكنني القول إن العلاج المجاني المقدم في مستشفى "هيوا" لمرضى السرطان لا توفره المستشفيات الأخرى في باقي مناطق ومدن العراق.

وأكد أنه رغم ذلك الصندوق المخصص لعلاج مرضى السرطان لا يزال يمد المستشفى بالمساعدات المالية.