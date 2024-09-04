السليمانية تسجل أكثر من ألف حالة إسهال وقيء للأطفال خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية، يوم الأربعاء، تسجيل أكثر من ألف حالة إسهال وقيء في صفوف الأطفال خلال شهر تموز الماضي.

ووفقاً لإحصائيات المديرية فإن مستشفى الدكتور جمال أحمد رشيدي التعليمي للأطفال في السليمانية استقبل من 1 تموز / يوليو حتى 31 من الشهر ذاته، 16,380 طفلًا مريضًا في الأقسام الصباحية والاستشارية، حيث تم تقديم العلاج اللازم لهم، بينما تم إدخال 2,583 طفلًا للعلاج الداخلي.

وأشارت المديرية الى "تسجيل 1,158 حالة إسهال وقيء وجفاف، و356 حالة ضيق تنفس خلال الشهر ذاته"، موضحة أن "373 طفلًا تلقوا العلاج في قسم القلب والأوعية الدموية، و286 طفلًا في قسم التغذية، و412 طفلًا في قسم إعادة التأهيل الغذائي، و140 طفلًا في قسم الكبد والجهاز الهضمي"

ولفتت المديرية إلى "إجراء 19,216 فحصًا مختبريًا متنوعًا، و630 فحص سونار، و83 فحص إيكو، و31 اختبارًا للناطور، وتم تنفيذ 543 جلسة علاج إشعاعي خلال نفس الفترة".