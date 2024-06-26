السليمانية تسجل إصابة جديدة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة السليمانية، يوم الأربعاء، عن تسجيل رابع إصابة بالحمى النزفية لرجل من أهالي المحافظة.

وقال مدير الدائرة صباح هورامي لوكالة شفق نيوز، إنه تم تسجيل إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لرجل يبلغ من العمر 33 عاماً من السليمانية يعمل في تربية المواشي.

وأضاف أنه يخضع حالياً للعلاج الطبي وحالته مستقرة، مشيراً إلى أنه خلال هذا العام، تم تشخيص أربع إصابات بالحمى النزفية في إقليم كوردستان وتوفي شخص واحد.

والحمى النزفية الفيروسية مرض تسببه عدة أنواع من الفيروسات، وبعض هذه الفيروسات تسبب مرضاً خفيفاً، في حين تؤدي العديد من الفيروسات الأخرى إلى أمراض تهدد الحياة.