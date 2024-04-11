السليمانية تسجل تراجعاً كبيراً في معدل الجرائم خلال شهر رمضان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم الخميس، عن تراجع معدل الجرائم في المحافظة خلال شهر رمضان المنقضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، الرائد سركوت أحمد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال شهر رمضان لم يتم تسجيل أي جريمة كبيرة في السليمانية، وتراجعت أعداد الجرائم والمخالفات بنسبة كبيرة، كما لم يتم تسجيل أي حالة قتل كذلك خلال هذا الشهر".

وأضاف "الجريمة الوحيدة التي تم تسجيلها هي عملية سرقة مبلغ 30 مليون دينار وستة آلاف دولار من منزل في منطقة رابرين، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم وإحالته للقضاء".

وعن أسباب تراجع الجريمة في شهر رمضان، بين أحمد أن "أغلب المواطنين لا يخرجون خلال شهر الصوم من المنازل، إضافة إلى الواعز الديني الذي يفرضه هذا الشهر، وتأثير الخطب الدينية، وانشغال المواطنين العبادة".