السليمانية تسجل تراجعاً حاداً في كميات الأمطار

شفق نيوز/ أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مديرية مياه السليمانية، يوم الاثنين، انخفاضاً حاداً في كميات الأمطار المتساقطة هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يثير المخاوف من استمرار الجفاف وتأثيراته المحتملة على الموارد المائية والزراعة في إقليم كوردستان.

ووفقاً لبيان صادر عن مديرية مياه السليمانية، ورد لوكالة شفق نيوز "فقد بلغت كمية الأمطار المتساقطة ضمن حدود محافظة السليمانية منذ بداية موسم الأمطار الحالي وحتى الآن نحو 350.3 ملم فقط، في حين سجلت المحافظة 781.3 ملم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي".

وأشار مختصون، إلى أن "الفارق الكبير في نسب الأمطار بين العامين يؤكد وجود تراجع واضح في معدلات الهطول، في وقت لم يتبقَ الكثير على نهاية موسم الأمطار في إقليم كوردستان، وبناءً على هذه المعطيات، لا يُتوقع أن تشهد معدلات الأمطار هذا العام أي ارتفاع يُذكر مقارنة بالمواسم السابقة".

ويثير هذا الانخفاض الملحوظ في كميات الأمطار، القلق بشأن تداعياته على الأمن المائي والقطاع الزراعي في المحافظة، وسط مطالب متزايدة بوضع خطط للتعامل مع الجفاف ومراجعة سياسات إدارة الموارد المائية في الإقليم.