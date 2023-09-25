السليمانية تسجل ارتفاعاً بأسعار النفط الأبيض مع دخول أول أيام الخريف

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط الابيض في السليمانية، مع دخول الايام الأولى من فصل الخريف، وسط توقعات بارتفاعها أكثر خلال الشهرين المقبلين.

وقال بڕوا صابر وهو تاجر يبيع النفط الابيض في السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار النفط الابيض في الأسواق مرتبط بعدة عوامل وكلها لها تأثير على السعر النهائي الذي يدفعه المواطن مقابل الكمية التي يشتريها في الأسواق إذا كان في فصل الخريف أو الشتاء وحتى الصيف، وتلك العوامل قد تكون بعضها اقل وطئة في إحدى المواسم او الفصول".

واضاف ان "أسعار النفط الابيض متعلقة ببورصة النفط العالمية فالآن أسعار النفط تجاوزت 90 دولاراً مضاف لها مصاريف التكرار وإنتاج النفط الابيض وهذا متعلق حصرا بالأسعار العالمية ولا دخل لجغرافية ومناخ المنطقة ولا حتى بالحكومة".

وتابع صابر ان "الموضوع يتعلق بالعرض والطلب وهذا قد يكون له تأثير اقل من السبب الاول لهذا قد نلحظ انخفاضا قليلاً في سعر النفط في وقت تسليم الحكومة لحصة المواطنين من النفط الابيض لكن هذا الانخفاض لايعد كبيرا إذا ما تم احتساب الأسعار مقارنات بالأسعار العالمية للنفط الخام".

وبين ان "سعر برميل النفط الابيض الآن من نوعية "نفط بغداد"هو (165) الف دينار، ومن المتوقع أن يصل سعر البرميل الى ضعف هذا السعر خلال الشهرين المقبلين بسبب زيادة الطلب كما كان في العام الماضي حين تجاوز سعر البرميل الواحد أكثر من 300 الف دينار".

وعن تأثير الازمة المالية على حركة سوق بيع النفط الابيض أكد صابر ان "تأخير صرف الرواتب أثر بصورة كبيرة على حركة البيع هذه الأيام وقد يزداد الطلب في الأيام المقبلة بعد توزيع الرواتب وسيكون لزيادة الطلب تاثيرات أخرى على الأسعار".