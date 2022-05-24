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السليمانية تسجل ارتفاعاً بحالات الاختناق وتحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-24T19:44:44+0000
السليمانية تسجل ارتفاعاً بحالات الاختناق وتحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد حالات الاختناق بسبب سوء الاحوال الجوية الى اكثر من 180 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في وقت اشارت فيه الانواء الجوية الى ان 25 عاصفة ترابية ضربت المدينة.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الاتربة تسببت بنقل أكثر من 180 شخصاً الى أقسام الطوارئ في (مستشفى شار، ومستشفى الدكتور جمال احمد رشيد الخاصة بالأطفال) منذ يوم امس الاثنين"، مبينة أن "عدداً منهم تعرضوا إلى ضيق في التنفس وقد تلقوا العلاج اللازم".

وأكدت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية أن موجة الغبار التي غطت إقليم كوردستان والعراق ستضعف غدا وستنتهي الأيام المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تأثير موجة الغبار سيستمر في ساعات الليل وسيضعف غدا وتنتهي الموجة في الايام القادمة".

واشارت الى "تسجيل 25 موجة من الغبار حتى الآن".

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