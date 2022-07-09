السليمانية تستقبل 25 ألف سائح خلال يومين (صور)

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للسياحة في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، وصول 25 ألف سائح خلال اليومين الماضيين إلى المحافظة، وسط إجراءات سياحية منتظمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم 7 تموز وصل 10 آلاف سائح، ويوم 8 تموز وصل 15 ألفاً، من منافذ السليمانية الحدودية التي تربط المحافظة بالمخافظات العراقية ودول الجوار".

وكانت مديرية السياحة في السليمانية، توقعت أمس الجمعة، دخول أكثر من 100 ألف سائح في وقت دخل المحافظة 900 ألف سائح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى.

وأعلنت محافظة السليمانية، في وقت سابق، عن خططها بمناسبة عيد الاضحى المتضمنة توزيع الفرق السياحية والمرشدين السياحيين في الأماكن السياحية ومداخل المدينة، وكذلك تقديم الضيافة التامة إلى السائحين والمسافرين.

ويوجد في حدود السليمانية، أكثر من ٢٠ مشروعاً قيد التنفيذ، وساهم (١٥٠) شخصا من رجال الأعمال، بتقديم المشاريع السياحية في سبيل تطوير وزيادة السياحة والبنى التحتيه للمشاريع المستقبلية.