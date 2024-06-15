السليمانية تستقبل نحو 50 ألف سائح بـ3 أيام وتتوقع ضعفهم خلال العيد

شفق نيوز/ كشفت مديرية السياحة في السليمانية، يوم السبت، عن دخول أكثر من 50 ألف سائح إلى المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية، متوقعة أن يزداد العدد خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وقال آرام شواني المتحدث باسم مديرية السياحة في السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 50 ألف سائح ووافد دخلوا السليمانية خلال عطلة الأيام الثلاثة الماضية وأكثر من 90٪ من هؤلاء السياح هم من مناطق وسط وجنوب العراق، وذلك بسبب التسهيلات المقدمة لهم في عملية الدخول والاقامة، حيث ارتفع عدد الوافدين مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف أن "حركة السوق تعتمد وبصورة كبيرة على حركة السياحة في المحافظة كون الأهالي هنا في السليمانية يركزون على المتطلبات الأساسية للعائلة بسبب الازمة المالية وتأخير صرف الرواتب".

وتوقع آرام تزايد العدد خلال الأيام الخمسة المقبلة، ليصل إلى نحو 100 الف سائح. وبين ان "مديرية السياحة في السليمانية اتخذت كافة التدابير لاستقبال السائحين"، موضحاً أن "فرق السياحة متواجدة في مداخل المحافظة منذ أيام لتسهيل دخول السائحين للمحافظة وكذلك إرشادهم وتوزيع الدليل السياحي عليهم".

واكد المتحدث باسم مديرية سياحة السليمانية انه لغاية الآن لم يتم تسجيل أية مشكلة في دخول السائحين للمحافظة"، مشيرا الى ان "هذا الأمر يعود إلى الآلية الأمنية المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية التي كانت السبب الأهم في جذب أكثر عدد من السائحين".

واوضح ان "فرق السياحة وبالتنسيق مع اللجان العامة سيكون لها جولات مكثفة خلال أيام العيد في الأسواق والمرافق السياحية، وذلك لمتابعة الأسعار ونوعية الخدمات وتقديم المساعدة للسائحين الوافدين"، متوقعا أن تكون هناك عروض تخفيض في الأسعار في تلك الأماكن.

وطالب المتحدث باسم سياحة السليمانية السائحين والوافدين بالالتزام بالقوانين المرورية والأمنية والتعليمات الحكومية وذلك للحفاظ على أمنهم وسلامتهم خلال عطلة العيد.