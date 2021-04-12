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السليمانية تستقبل رمضان بالتسوق (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-12T12:24:02+0000
السليمانية تستقبل رمضان بالتسوق (صور)

شفق نيوز/ شهدت أسواق مدينة السليمانية، اقبالا واسعا على شراء الحلويات والعصائر الطبيعية والتمر لاستقبال شهر رمضان.

ويقول صالح توفيق، صاحب محل للمواد الغذائية، لوكالة شفق نيوز "تشهد السليمانية اليوم اقبالا على شراء مستلزمات الطبخ من البقوليات والزيت والرز لتكون وجبة افطار".

من جانبه، يقول سامان كريم، احد اهالي السليمانية، لشفق نيوز "غدا رمضان ونحن نتجول في اسواق المدينة لشراء مستلزمات رمضان وخاصة الحلويات والعصائر والتمر التي تعتبر وجبة اساسية في المائدة الرمضانية".

ويضيف "رمضان في هذه السنة اختلف عن السنوات السابقة بسبب حظر التجوال وتداعيات كورونا التي اثرت على نسبة الشراء في الاسواق".

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