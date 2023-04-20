السليمانية تستقبل المئات من السياح لقضاء عطلة العيد (صور)

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للسياحة في محافظة السليمانية اليوم الخميس، دخول أعداد من السياح الى المحافظة بمناسبة عيد الفطر.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المئات من السياح دخلول اليوم الخميس الموافق 20-4-2023 إلى مدينة السليمانية عبد المنفذ ين الحدودي مع محافظات الوسط والجنوب منفذ(عربد وطاسلوجا) لقضاء أوقات عطلة عيد الفطر المبارك في محافظة السليمانية".

واضاف البيان؛ ان اللجان الخاصة بالمديرية العامة للسياحة بالمحافظة انتشرت في المنفذين وقامت بتوزيع الحلوى والدليل السياحي على السياح الوافدين للمحافظة.