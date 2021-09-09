سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية تستقبل العام الدراسي بأربعة مراكز تلقيح خاصة بالكوادر التعليمية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-09T08:36:04+0000
السليمانية تستقبل العام الدراسي بأربعة مراكز تلقيح خاصة بالكوادر التعليمية

شفق نيوز/ أعلنت تربية محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اتخاذها سلسلة اجراءات وقائية واحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وقال معاون مدير تربية السليمانية عمر امين، لوكالة شفق نيوز، إن "العام الدراسي الجديد سيبدأ قريباً، ولغرض البدء بطريقة تضمن استمراره بصورة صحية تقرر فتح أربعة مراكز لتطعيم لقاح فيروس كورونا خاصة بالكوادر التعليمية في عموم المحافظة ".

وأوضح أمين، أن "اجراءات مواجهة تفشي الوباء قد  تجبر وزارة التربية على فرض اللقاح على جميع الكوادر"، مبيناً أن "اللقاح حتى الان اختيارياً وليس اجبارياً".

وأضاف امين أن "وزراة التربية استحصلت على المبالغ الكافية لتجهيز المدراس بالكمامات ومواد التعقيم لكافة الطلبة"، لافتاً إلى أن "الوزارة ملتزمة بكافة مقررات اللجنة العليا للسلامة التي تشرف على جميع القرارات الصادرة من وزارة التربية بهذا الخصوص".

وأعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، أن الدراسة لمرحلة 12 اعدادي ستبدأ في الـ27 من الشهر الجاري، فيما ستبدأ الدراسة للمرحلتين 1 و2 الاساسية في الـ10 من الشهر المقبل.

related

صحة إقليم كوردستان: 700 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

Date: 2021-09-01 06:55:45
صحة إقليم كوردستان: 700 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

صحة السليمانية تعلن وفاة 229 مصابا بفيروس كورونا خلال شهر

Date: 2020-09-21 17:53:54
صحة السليمانية تعلن وفاة 229 مصابا بفيروس كورونا خلال شهر

السليمانية تتحرك بشكل عاجل لاحتواء وفيات كورونا المتزايدة

Date: 2020-10-07 08:44:20
السليمانية تتحرك بشكل عاجل لاحتواء وفيات كورونا المتزايدة

مديرية التربية العامة في السليمانية تعلق الدوام الرسمي

Date: 2020-10-07 09:23:47
مديرية التربية العامة في السليمانية تعلق الدوام الرسمي

"المحاضرون" يتظاهرون امام تربية السليمانية.. صور

Date: 2021-05-19 10:01:36
"المحاضرون" يتظاهرون امام تربية السليمانية.. صور

جامعة السليمانية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد

Date: 2020-09-23 15:42:18
جامعة السليمانية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد