السليمانية تستقبل العام الدراسي بأربعة مراكز تلقيح خاصة بالكوادر التعليمية

شفق نيوز/ أعلنت تربية محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اتخاذها سلسلة اجراءات وقائية واحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وقال معاون مدير تربية السليمانية عمر امين، لوكالة شفق نيوز، إن "العام الدراسي الجديد سيبدأ قريباً، ولغرض البدء بطريقة تضمن استمراره بصورة صحية تقرر فتح أربعة مراكز لتطعيم لقاح فيروس كورونا خاصة بالكوادر التعليمية في عموم المحافظة ".

وأوضح أمين، أن "اجراءات مواجهة تفشي الوباء قد تجبر وزارة التربية على فرض اللقاح على جميع الكوادر"، مبيناً أن "اللقاح حتى الان اختيارياً وليس اجبارياً".

وأضاف امين أن "وزراة التربية استحصلت على المبالغ الكافية لتجهيز المدراس بالكمامات ومواد التعقيم لكافة الطلبة"، لافتاً إلى أن "الوزارة ملتزمة بكافة مقررات اللجنة العليا للسلامة التي تشرف على جميع القرارات الصادرة من وزارة التربية بهذا الخصوص".

وأعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، أن الدراسة لمرحلة 12 اعدادي ستبدأ في الـ27 من الشهر الجاري، فيما ستبدأ الدراسة للمرحلتين 1 و2 الاساسية في الـ10 من الشهر المقبل.