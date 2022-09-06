السليمانية تستعد لإقامة معرضين دوليين الشهر الجاري

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم الثلاثاء، إتمام استعداداتها لإقامة معرضين دوليين، الأول يخص الواقع الزراعي والاخر عن الأساليب العمرانية الحديثة.

وقال نائب رئيس الغرفة، ياسين رحيم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان الاستعدادات استكملت لإقامة المعرض الدولي الخاصة بالتجارة الزراعية في السليمانية والذي سينطلق يوم غد الأربعاء بمشاركة 100 شركة عالمية واقليمية.

واضاف ان المعرض سيعمل على وضع برنامج لتطوير القطاع الزراعي في الاقليم عموما ومحافظة السليمانية على وجه الخصوص.

اما عن المعرض الثاني فأكد رحيم انه سينطلق في ارض المعارض بطاسلوجة للفترة من 27 ايلول/ سبتمبر ولغاية 30 منه، وهو عن الاساليب العمرانية الحديثة بمشاركة عدد كبير من الدول الاقليمية والاجنبية والعربية.

ولفت الى ان ايران ستشارك بنسبة 50% من الشركات في المعرضين، مشيرا الى ان تلك المعارض تهدف الى الاستمرار بعملية التطوير والاستثمار في الاقليم في شتى القطاعات كما ستتم الاستفادة من خبرات الشراكات العالمية في دفع عجلة التطور في كوردستان.