السليمانية تستعد لموسم الأمطار وتتوعد "سُرّاق أغطية المجاري"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قائمقامية السليمانية، يوم الأربعاء، استعدادها لموسم الأمطار والسيول، متوعدة "سُرّاق أغطية المجاري" بإجراءات صارمة.

جاء ذلك خلال عقد الإدارة اجتماعاً لمتابعة الاجراءات المتخذة للاستعداد لموسم الأمطار ومنع السيول.

وقالت إدارة قضاء السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع ناقش آلية العمل على تنظيف وتهيئة الممرات المائية القادمة إلى السليمانية وتنظيف جميع المجاري في الأحياء وصناديق الصرف الصحي، خاصة في الأماكن والمناطق التي تراكمت فيها المياه في السنوات السابقة".

وأشار إلى أن "فرق الطوارئ والبلديات والدفاع المدني والشرطة والأمن ستكون على أهبة الاستعداد للعلاج الطارئ لأي حالة غير مرغوب فيها". وأوضح البيان ان "إدارة السليمانية اعلنت انها ستتخذ اجراءات صارمة بحق المجتاوزين وبحق من يقوم بسرقة اغطية المجاري".

وشهدت بعض الأحياء والمناطق في السليمانية سرقة اغطية فتحات المجاري والصرف الصحي من قبل بعض الاشخاص ، فيما اصدرت تعليمات لجميع القوى الأمنية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الذين يسرقون اغطية المجاري أو يستولون عليها.