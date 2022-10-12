سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية تستعد لموسم الأمطار وتتوعد "سُرّاق أغطية المجاري"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-12T13:20:32+0000
السليمانية تستعد لموسم الأمطار وتتوعد "سُرّاق أغطية المجاري"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قائمقامية السليمانية، يوم الأربعاء، استعدادها لموسم الأمطار والسيول، متوعدة "سُرّاق أغطية المجاري" بإجراءات صارمة.

جاء ذلك خلال عقد الإدارة اجتماعاً لمتابعة الاجراءات المتخذة للاستعداد لموسم الأمطار ومنع السيول.

وقالت إدارة قضاء السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع ناقش آلية العمل على تنظيف وتهيئة الممرات المائية القادمة إلى السليمانية وتنظيف جميع المجاري في الأحياء وصناديق الصرف الصحي، خاصة في الأماكن والمناطق التي تراكمت فيها المياه في السنوات السابقة".

وأشار إلى أن "فرق الطوارئ والبلديات والدفاع المدني والشرطة والأمن ستكون على أهبة الاستعداد للعلاج الطارئ لأي حالة غير مرغوب فيها". وأوضح البيان ان "إدارة السليمانية اعلنت انها ستتخذ اجراءات صارمة بحق المجتاوزين وبحق من يقوم بسرقة اغطية المجاري".

وشهدت بعض الأحياء والمناطق في السليمانية سرقة اغطية فتحات المجاري والصرف الصحي من قبل بعض الاشخاص ، فيما اصدرت تعليمات لجميع القوى الأمنية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الذين يسرقون اغطية المجاري أو يستولون عليها.

related

الصحة الكوردستانية تنفي تدخلها بمنع وصول الأدوية للسليمانية: بغداد ترسلها مباشرة

Date: 2022-05-09 10:29:54
الصحة الكوردستانية تنفي تدخلها بمنع وصول الأدوية للسليمانية: بغداد ترسلها مباشرة

نجل مسؤول حزبي يتسبب بصدام مسلح في السليمانية

Date: 2021-02-05 17:13:31
نجل مسؤول حزبي يتسبب بصدام مسلح في السليمانية

صورة وفيديو.. مسلح يهاجم سيطرة امنية ويوقع إصابات في السليمانية

Date: 2022-09-04 18:28:55
صورة وفيديو.. مسلح يهاجم سيطرة امنية ويوقع إصابات في السليمانية

اندلاع حريق في جبل مطل على مدينة السليمانية

Date: 2019-07-20 21:12:18
اندلاع حريق في جبل مطل على مدينة السليمانية

تحذير لأهالي السليمانية ومحيطها من موجة أمطار تستمر لساعات

Date: 2021-12-17 09:46:38
تحذير لأهالي السليمانية ومحيطها من موجة أمطار تستمر لساعات

مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادثين على طريق السليمانية - كركوك

Date: 2021-03-21 08:54:17
مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادثين على طريق السليمانية - كركوك

صور .. عشيرة تحتج أمام محكمة السليمانية وتوجه رسالة للأخوين طالباني

Date: 2021-08-17 09:18:24
صور .. عشيرة تحتج أمام محكمة السليمانية وتوجه رسالة للأخوين طالباني

مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادث في السليمانية

Date: 2019-10-02 12:32:55
مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادث في السليمانية