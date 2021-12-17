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السليمانية تستعد لمهرجان الأدب الدولي بمشاركة 28 أديباً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-17T08:44:45+0000
السليمانية تستعد لمهرجان الأدب الدولي بمشاركة 28 أديباً

شفق نيوز / أعلنت مديرية الثقافة والفنون في مدينة السليمانية التابعة لوزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تنظيم أول دورة لمهرجان الأدب الدولي في مدينة السليمانية عاصمة إقليم كوردستان الثقافية.

وقال مدير عام الثقافة والفنون في السليمانية، محسن أديب، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المهرجان سيبدأ أعماله اعتباراً من يوم ٢٦ من الشهر الجاري ولغاية ٢٩ منه".

وأضاف أديب، "تم دعوة عدد كبير من الأدباء والشعراء والباحثين وسيحضر المهرجان ٢٨ أديباً وباحثاً من كبار الشعراء والباحثين المعاصرين من مختلف الأجيال بهدف خلق موازنة بين الأدباء الشباب والمخضرمين".

وأشار إلى أن "واحدة من أهداف مهرجان السليمانية للأدب هو تعرف العالم الأدبي بأسماء لم تسنح لهم الفرصة بالظهور، فضل عن فسح المجال للمرأة الاديب للظهور في عالم الأدب".

وأوضح أديب، أن "الدعوات قدمة لجميع الشعراء في الأجزاء الأربعة من كوردستان و بالتساوي لفسح المجال لجميع الأدباء الكورد المشاركة في هذا المهرجان".

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