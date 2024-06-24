السليمانية تستعد لمعرض "صنع في العراق"

شفق نيوز / أعلنت اللجنة المشرفة على معرض "صنع في العراق" بنسخته الثانية اليوم الاثنين، عن إتمام كافة الاستعدادات اللازمة للمعرض، الذي سينطلق نهاية الأسبوع الجاري بمحافظة السليمانية.

وأفاد حسن رحيم، المشرف على المعرض، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، بأن النسخة الثانية من المعرض سيتم تنظيمها من قبل غرفة تجارة وصناعة السليمانية وشركة كبرى في السليمانية، بالتعاون مع وزارة الصناعة العراقية ووزارة التجارة في حكومة الإقليم.

وأوضح رحيم أن اختيار السليمانية لاستضافة المعرض جاء بسبب احتضان المحافظة للعديد من المعامل ذات الإنتاج المحلي المتميز. وأضاف أن المعرض سيبدأ يوم الخميس المقبل وسيستمر حتى نهاية الشهر الجاري على أرض المعارض في طاسلوجة.

وأشار إلى أن الأيام الثلاثة الأولى من المعرض ستكون مخصصة لزيارة الشركات والمستثمرين، بينما سيكون اليوم الرابع مخصصاً لعامة الناس.

وأكد أن المعرض سيشهد مشاركة حوالي 100 معمل ومصنع كبير في مجالات مختلفة، تشمل مواد البناء والصحيان والصناعة والأسمنت والزراعة وغيرها، بهدف تعزيز أهمية الصناعة المحلية وتوفير سوق لها للاستغناء عن المنتجات المستوردة.