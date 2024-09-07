السليمانية تستعد للعام الدراسي بأكثر من 4 ملايين كتاب وافتتاح 10 مدارس جديدة

شفق نيوز/ أعلن معاون مدير عام تربية محافظة السليمانية نژاد عبدالله، اليوم السبت، أن المحافظة أكملت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال نژاد عبدالله، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان الاستعدادات جاءت تماشياً مع الجدول الزمني الذي حددته وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان.

وأشار عبدالله إلى إتمام طباعة 7,617,461 (سبعة ملايين وستمائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وستين) كتابا مدرسيا لهذا العام، حصلت السليمانية على 4,500,000 ( أربعة ملايين وخمسمائة ألف) منها، حيث تم توزيع ما يقرب من 95% من الكتب على الطلبة حتى الآن.

كما أكد مدير تربية السليمانية، أن توزيع الملاكات التعليمية تم بشكل منتظم، دون وجود أي عوائق في التوزيع أو الهيكلة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية التعليمية، أوضح عبدالله أن السليمانية تضم 1,405 مبنى مدرسي، ولكن المحافظة ما تزال بحاجة ماسة إلى المزيد من المدارس بسبب اعتماد العديد من المؤسسات التعليمية على نظام الدوام المزدوج والثلاثي.

وأشار إلى أنه تم ترميم عدد كبير من المدارس بفضل دعم الأهالي والمتبرعين، كما سيتم افتتاح 10 مدارس جديدة هذا العام بتمويل من الخيرين.

ولفت عبدالله أيضاً إلى أن كوادر التعليم في السليمانية تشمل حوالي 29 ألف معلم ومدرس، بالإضافة إلى 6 آلاف محاضر بعقود، مشيراً إلى أن رواتب المحاضرين سيتم صرفها وفقاً لنظام "حسابي"، وهو ما يجري تنفيذه بسلاسة في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بالإضرابات التي أثرت على العام الدراسي السابق، أشار عبدالله إلى أن الضغوط التي كانت على المحاضرين المجانيين قد تم تخفيفها هذا العام بعد توظيفهم أو التعاقد معهم.

وأضاف أن وزارة التربية طلبت تزويدها بقائمة محدثة تضم أسماء المحاضرين الذين لم يتم إدراجها مع القوائم السابقة.

واختتم عبدالله حديثه بتقدير جهود وزارة التربية ومجلس وزراء الإقليم في معالجة قضية المحاضرين، معبراً عن أمله في أن يكون هذا العام الدراسي خالياً من التحديات، بفضل جهود الكوادر التعليمية والمشرفين الذين عملوا على إتمام جميع الاستعدادات.

وفي سياق آخر، أشار عبدالله إلى أن الكوادر التعليمية في السليمانية تشارك في الإعداد للإحصاء العام للسكان والمساكن بالتعاون مع مديرية الإحصاء، حيث يشارك أكثر من 11 ألف معلم ومدرس في العملية، والتي تم إنهاء مرحلتها الأولى المتعلقة بالحصر والترقيم.

أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025 في 25 أيلول الجاري، وأكدت ضرورة توفير الكتب والمستلزمات الدراسية لجميع الطلبة، والعمل على حل الأزمات السابقة المتعلقة بالكوادر التدريسية والمحاضرين لضمان عام دراسي مستقر دون اضطرابات.