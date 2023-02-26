السليمانية تستعد لعيد نوروز (صور)

شفق نيوز/ عقدت اللجنة العليا للاحتفال بعيد نوروز في السليمانية، يوم الأحد، اجتماعاً موسعاً للتحضير للفعاليات الخاصة بهذه المناسبة في المحافظة.

وقال رئيس مجلس المحافظة، آزاد محمد أمين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، خلال الاجتماع الذي حضره ناشطون مدنيون وعدد من منظمات المجتمع المدني، إن اللجنة العليا بدأت استعداداتها للاحتفال بعيد نوروز في السليمانية.

واضاف "نأمل أن يكون الاجتماع الثاني بحضور محافظ السليمانية ومدير عام الثقافة والفنون في السليمانية والدوائر ذات العلاقة للاستعداد بما يتلائم مع هذا العيد الذي يحتفل به جميع الكورد في العالم".

وعن تضامن المحافظة مع ذوي ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، بين رئيس مجلس المحافظة، ان "السليمانية كأخواتها في باقي مدن اقليم كوردستان تضامنت وبصور متعددة مع ضحايا الزلزال المدمر، ونتمنى الشفاء للمصابين وهي أمنية العام الكوردي الجديد".

وحول تخصيص موازنة مالية للاحتفال، أكد رئيس مجلس محافظة السليمانية، ان "تهيئة الأموال هي من واجبات وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان وستكون من ضمن واجبات اللجنة المشرفة أن تتبنى التواصل مع الوزارة عن طريق المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية لتوفير الأموال المطلوبة".

واختتم حديثه بالقول "نتمنى مع مطلع العام الجديد ونهاية ايام هذه السنة الكوردية أن "تتفق الأطراف الكوردية فيما بينها لخدمة الصالح العام".