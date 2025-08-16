السليمانية تستعد لاحتضان مؤتمر دولي حول "جينوسايد الكورد"

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية الإعلام والنشر في السليمانية، يوم السبت، عن الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العلمي الدولي الخاص بجينوسايد الكورد "الإبادة الجماعية" وانعكاساته في مجالات الأدب والفن والإعلام.

وقال مدير إعلام ونشر السليمانية أريوان سيويلي، لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم 16 آب/أغسطس 2025 عُقد اجتماع للجنة التنسيق الخاصة بالمؤتمر العلمي الدولي لجينوسايد الكورد في مقر المديرية، حيث تم تحديد المؤسسات والأماكن والشخصيات التي ستُوجَّه إليها الدعوات الرسمية للمشاركة".

وأضاف أن "أعمال اللجنة تم توزيعها بين الأعضاء من أجل المباشرة بالتحضيرات"، مبيناً أن "المؤتمر سيعقد يومي 25 و26 آب/أغسطس الجاري في قاعة فندق هايكريست بمدينة السليمانية، تحت إشراف وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان حمه حمه سعيد".

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود الأكاديمية والثقافية الرامية إلى توثيق جينوسايد الكورد وتسليط الضوء على أبعاده من خلال الأدب والفن والإعلام، بمشاركة شخصيات ومؤسسات محلية ودولية.