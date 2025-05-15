السليمانية تستضيف أول مؤتمر إقليمي لتحالف "ندى" النسائي (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة السليمانية، يوم الخميس، فعاليات المؤتمر الأول لتحالف "ندى" (التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي)، برعاية اتحاد نساء كوردستان، تحت شعار "نحو مجتمع ديمقراطي قائم على الثورة النسائية"، وسط حضور لافت من ممثلات عن 18 دولة وأكثر من 200 مشاركة من ناشطات وإعلاميات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد المؤتمر الذي احتضنته السليمانية، منصة إقليمية هامة تهدف إلى توحيد الجهود النسوية في مواجهة التحديات المشتركة التي تعاني منها النساء في المنطقة، وفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الحركات النسائية الديمقراطية، وفقا للقائمين عليه.

وقالت رئيسة اللجنة المشرفة على المؤتمر كنير عبدالله، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الحدث يمثل فرصة عظيمة للنساء لتبادل التجارب السابقة والاستفادة منها في تعزيز نضالهن من أجل حقوقهن".

وأضافت: "لقد تحملت النساء الكثير من الآلام والمعاناة، واليوم نوحّد أصواتنا من أجل مستقبل قائم على المساواة والعدالة"، مبينة ان "المؤتمر هو خطوة مهمة في مسار بناء مجتمع ديمقراطي يعترف بدور المرأة في التغيير والتحول السياسي والاجتماعي".

وأكدت عبدالله، أن "اتحاد النساء لعب دورًا مهمًا في جمع الأصوات النسوية من مختلف الدول والمنظمات"، موضحة أن "القضايا التي تواجهها النساء متشابهة، ما يجعل من التعاون الإقليمي ضرورة ملحة".

ويُعد انعقاد هذا المؤتمر محطة مفصلية في مسار الحركات النسوية الديمقراطية في المنطقة، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها المرأة، ويعكس إصرارها على أن تكون فاعلة في صناعة التغيير وبناء مستقبل تسوده العدالة والمساواة.