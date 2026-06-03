السليمانية تستضيف مؤتمر "دلفي" الاقتصادي الدولي بمشاركة عراقية ودولية واسعة

شفق نيوز- السليمانية

تحتضن مدينة السليمانية يومي 6 و7 حزيران/ يونيو الجاري أعمال المؤتمر الاقتصادي الدولي الثاني "دلفي"، بمشاركة شخصيات سياسية واقتصادية رفيعة من العراق وإقليم كوردستان وعدد من دول العالم، لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه المنطقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وذكرت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر سيقام في قاعة "فاونديشن" بالمجمع الثقافي في السليمانية، برعاية نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، وسط حضور مسؤولين وصناع قرار وخبراء اقتصاديين وممثلين عن القطاع الخاص من دول عدة.

وأضافت أن جلسات المؤتمر ستتناول ملفات الأمن الإقليمي والطاقة والنقل الأخضر والتنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار الجديدة، إلى جانب قضايا الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية والإدارية، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط.

وأشارت الغرفة إلى أن المشاركين سيمثلون دولاً عدة بينها اليونان وتركيا وبلغاريا ورومانيا وجورجيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا، حيث ستُعقد حوارات موسعة بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير الشراكات الإقليمية والدولية.

وبحسب البيان، فإن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم مرحلة تعافٍ من تداعيات الأزمات والاضطرابات العالمية، ويهدف إلى دعم الحوار البنّاء بين الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، والمساهمة في رسم رؤى جديدة للسياسات الاقتصادية والتنموية.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة السليمانية أن استضافة المؤتمر للعام الثاني على التوالي تعكس تنامي مكانة السليمانية كمركز للحوار الاقتصادي والطاقة، وتسهم في تعزيز فرص التنمية والاستثمار ودعم السياسات الاقتصادية المستدامة رغم التحديات الإقليمية والدولية.