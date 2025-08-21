السليمانية تستضيف معرضاً فنياً لمصابي الثلاسيميا لإبراز مواهبهم (صور)

شفق نيوز– السليمانية

أقامت جمعية المصابين بالثلاسيميا في السليمانية، يوم الخميس، معرضًا فنيًا موسعًا شارك فيه نحو 30 مصابًا قدموا ما يقارب 109 لوحات فنية جسدت معاناتهم اليومية وواقعهم الاجتماعي والبيئي، فضلاً عن رؤيتهم لدورهم في المجتمع.

وقال مسؤول الجمعية كوجر كريم، لوكالة شفق نيوز، إن الهدف من المعرض هو دمج المصابين بالثلاسيميا في المجتمع عبر الفن، وإبراز مواهبهم بما يعكس رسالة سلام مؤثرة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في كسب الدعم والتضامن مع المصابين.

وأضاف كريم أن المشاركين سعوا من خلال الرسم إلى التعبير عن معاناتهم بطرق مختلفة، مشددًا على أن هذه الأنشطة تمثل جسراً لإيصال صوت مرضى الثلاسيميا إلى شريحة أوسع من المجتمع.