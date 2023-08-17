السليمانية تستضيف أكبر حدث علمي وأكاديمي على مستوى العراق.. صور

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الخميس، في جامعة السليمانية، المؤتمر العلمي السادس للبحوث والمشاريع المتميزة وهو بحسب المختصين، أضخم وأكبر حدث علمي وأكاديمي تستضيفه الجامعة بمشاركة عدد كبير من البحوث والدراسات العلمية.

وقال رئيس جامعة السليمانية الدكتور كوسار محمد خلال مراسيم افتتاح المؤتمر، والذي حضرته وكالة شفق نيوز، ان الهدف من المؤتمر هو التعريف بالباحثين وتكريمهم وحثهم على الاستمرار لتقديم ما هو أفضل في مجال البحث العلمي، مبينا أن المؤتمر يعد أضخم عمل علمي تحتضنه الجامعة، وهو يمثل نقلة علمية في مجال البحث العلمي الرصين وتنمية المعرفة ولتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف محمد، أنه يشارك في المؤتمر أفضل البحوث التي تم ترشيحها من قبل الكليات التابعة للجامعات المشاركة، وسيلقي المشاركون خلال أعمال المؤتمر نبذة مختصرة عن بحوثهم وفائدتها التطبيقية في المجتمع، على أن تقيّم بعد ذلك من قبل لجنة علمية مختصة من جميع أقسام الكلية.

وبين رئيس الجامعة، أن المؤتمر يقام بالتعاون مع منظمة (كَيْساين) وجامعة السليمانية ومؤسسة الرئيس جلال طالباني، وهو أضخم وأكبر حدث في هذا المضمار، على مستوى العراق، في جامعة السليمانية.

وأوضح أن "المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يجري تنظيمه على صعيد البلد من حيث المستوى العلمي والأكاديمي الذي يتمتع به"، مشيرا إلى اختيار 10 من أكثر البحوث العلمية تميزا، وأصغر الباحثين عمرا وأنشط الباحثات على مستوى العراق، بالإضافة إلى تكريم سائر الباحثين المتفوقين.