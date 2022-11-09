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السليمانية تستذكر يومها بالزي الكوردي   

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-09T06:21:24+0000
السليمانية تستذكر يومها بالزي الكوردي   

شفق نيوز/ من المقرر الاحتفال بالذكرى 238 لتأسيس مدينة السليمانية في 14 تشرين الثاني الجاري من خلال أنشطة مختلفة في المدارس والمؤسسات الحكومية .

ويقام في كل عام في "يوم السليمانية" الذي يوافق 14 تشرين الثاني / نوفمبر، عددا من الأنشطة المتنوعة ويستقبلها بعض المواطنين بالملابس الكوردية في المؤسسات الحكومية والمدارس.

وقالت مديرية التربية في محافظة السليمانية عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة الذكرى 238 لتأسيس السليمانية ، يوم الاثنين المقبل، نود أن نعلمكم أنه يجب الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة بنشاط في جميع مدارس المحافظة والاستعداد لها بشكل جيد".

وفي العام الماضي 2021 ، قرر مجلس محافظة السليمانية إعلان 14 تشرين الثاني (نوفمبر) يوم ذكرى السليمانية.

والسليمانية مدينة جبلية أسسها  إبراهيم باشا أمير البابان في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1784 بالقرب من منطقة سەرکە التي بناها عمه محمود باشا عام 1196 هـ على حدود حي مەڵكەندی.

وأطلق إبراهيم باشا على المدينة اسم والده سليمان باشا وأصبحت عاصمة لإمبراطورية بابان ، وبعد سقوط الإمبراطورية عام 1851 وتدمير الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى ، تم ضم المدينة إلى جمهورية العراق وهي من أكبر محافظات اقليم كردستان.

ومن عام 1922 إلى عام 1924 ، كانت السليمانية عاصمة ولاية الملك محمود.

 

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