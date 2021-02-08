السليمانية تزف النبأ السار: 18 مصاباً فقط بكورونا في المستشفيات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تحسن الوضع الصحي في المحافظة، مؤكدة بقاء 18 مصابا في المستشفيات التي تستقبل المصابين بكوفيد19.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "18 مصابا بالفيروس فقط مازالوا راقدين في المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين"، مشيرا الى ان "من بينهم مريض واحد فقط بحاجة الى جهاز التنفس وخمسة تحت الرعاية المركزة".

ويأتي هذا في وقت تناقصت فيه اعداء الوفيات جراء المرض، فقد توفي اليوم الاثنين شخص واحد فقط في حدود المحافظة.

وفي المجمل شهد إقليم كوردستان تراجعا كبيرا بأعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.