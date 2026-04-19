السليمانية ترفع إمدادات الغاز لـ160 طناً يومياً وتحدد موعداً لإنهاء الأزمة

أعلن كوجر طاهر، رئيس مجلس معامل غاز السليمانية، يوم الأحد، عودة إمدادات الغاز إلى وضعها الطبيعي، بل وتسجيلها زيادة مقارنة بالفترات السابقة، مؤكداً وضع خطة لتسريع إنهاء الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال طاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة المعتمدة تقضي بتجهيز نحو 90 ألف أسطوانة غاز خلال أيام السبت والأحد والاثنين، على أن يتم بعد ذلك ضخ ما بين 17 إلى 20 ألف أسطوانة يومياً في الأسواق".

وأضاف أن "خطة التوزيع المكثفة ستستمر لحين إنهاء أزمة الغاز بشكل كامل"، مشيراً إلى أن "استمرار حقل كورمور في إنتاج الغاز، ووصول حصة السليمانية بالكميات المحددة وفي مواعيدها، سيؤدي إلى إنهاء الأزمة خلال أقل من خمسة أيام".

وأشار طاهر إلى أن "إمدادات الغاز إلى السليمانية عادت إلى طبيعتها، بل أصبحت أعلى من السابق، حيث تصل حالياً ما بين 140 إلى 160 طناً يومياً، بعد أن كانت بحدود 120 طناً في الفترة الماضية".

ويأتي هذا التطور في وقت شهدت فيه محافظة السليمانية خلال الأيام الماضية أزمة في توفر الغاز المنزلي، ما تسبب في ارتفاع الطلب وزيادة الضغط على مراكز التوزيع ليس في اقليم كوردستان وحسب بل في مناطق العراق كافة جراء تصاعد حدة التوترات الامنية في المنطقة.