السليمانية ترعى ندوة عراقية كوردية لتعزيز التقارب مع الصين (صور)

شفق نيوز- السليمانية

نظّمت السفارة الصينية في العراق والقنصلية الصينية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، جلسة أكاديمية موسعة بالتعاون مع قسم البحوث والدراسات الاستراتيجية الصينية في جامعة السليمانية، جرى خلالها بحث التجربة التاريخية للصين وسبل تطوير العلاقات الثنائية مع العراق والإقليم.

وقال مسؤول قسم العلاقات والدراسات الصينية في جامعة السليمانية سرور محمد لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة تناولت محورين أساسيين، الأول ركز على قراءة تاريخ الصين والفترات التي تعرضت فيها للاحتلال، وكيفية مقاومة الشعب الصيني للتحديات وتحويلها إلى نقاط قوة، وهو ما مكّن البلاد من تحقيق نهضة شاملة أوصلتها إلى مصاف الدول المتقدمة في العصر الحالي".

واضاف أن "المحور الثاني انصب على العلاقات الصينية مع العراق وإقليم كوردستان، وجرى خلاله التطرق إلى آليات تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن الاستفادة من التجربة التنموية الصينية في تحسين الواقع المعيشي والخدمي في العراق والإقليم".

وبحسب محمد، فإن "الندوة شهدت حضور شخصيات سياسية وأكاديمية وإدارية عراقية وكوردستانية، إلى جانب وفد رسمي من السفارة الصينية في بغداد والقنصلية الصينية في أربيل، وممثلين عن عدد من الشركات التجارية الصينية العاملة في العراق والإقليم"، مؤكداً أن "الحوار مثّل فرصة لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء شراكات مستقبلية أوسع بين الجانبين".

وختم حديثه، بالإشارة إلى أن "الجامعة ستواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات من أجل خلق جسور تعاون معرفي واقتصادي مع الصين، والاستفادة من خبراتها في ميادين التنمية والبنى التحتية والصناعة والتكنولوجيا".