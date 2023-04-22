السليمانية ترصد تزايداً بإصابات مرض السحايا بين الأطفال

شفق نيوز/ كشف مدير مستشفى السليمانية للأطفال، بشدار عبد الله، يوم السبت، عن تزايد الإصابات بمرض التهاب السحايا في المحافظة، مؤكداً في الوقت نفسه أن معالجة المرض في وقت مبكر يقلل من مخاطره.

وقال عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد حالات التهاب السحايا زاد بشكل غير متوقع منذ أكثر من شهر، لكن إذا ما تم علاجه فمن الممكن ان لا تكون له خطورة في الانتشار".

وكانت المديرية العامة للصحة في محافظة حلبجة قد اعلنت أن مستشفى حلبجة للأطفال سوف لن تستقبل اي مريض بسبب انتشار مرض التهاب السحايا.

وقالت صحة حلبجة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "للأسف، بسبب دخول عدد كبير من الأطفال إلى مستشفى حلبجة للأطفال بسبب الأمراض المعدية من التهاب السحايا، تم منع دخول المرضى إلى المستشفى".

وبين مدير عام صحة محافظة حلبجة، آزاد مصطفى في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، ان "عدد الأطفال المصابين بالمرض بلغ 40 طفلاً وقد يرتفع العدد".