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السليمانية ترد على أنباء تحويل حديقتها العامة إلى مشروع تجاري

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-08T08:32:00+0000
السليمانية ترد على أنباء تحويل حديقتها العامة إلى مشروع تجاري

شفق نيوز/ نفت قائممقامية محافظة السليمانية يوم الثلاثاء الأنباء التي تتحدث عن تحويل الحديقة العامة في مركز المدينة إلى مشروع تجاري.

وقالت القائممقامية في بيان اليوم، "ننفي بشدة شائعات تحويل الحديقة العامة إلى مشروع تجاري".

وأضاف البيان "نطمئن الجميع أنه لا توجد بأي شكل من الأشكال سواء اليوم أو في المستقبل محاولة بهذا الصدد"، مشددا على أن "هذا الموقع التاريخي المهم للمدينة لن يُستهدف أو يتم إلحاق الضرر به".

كما أعربت قائممقامية السليمانية في البيان عن استيائها إزاء انتشار مثل هكذا شائعات.

وتعد الحديقة العامة في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، إحدى أبرز معالم المدينة وتقع في نهاية شارع سالم بالقرب من مدخل أسواق المدينة، حيث تجد الناس يقضون بعض الوقت للاستراحة تحت ظل الأشجار وزقزقة العصافير.

ويعود تاريخ الحديقة العامة والتي تسمى "باخ كشتي" الى الثلاثينيات من القرن الماضي حيث أكدت مصادر في إدارتها أنها أُنشئت عام 1937 وتعتبر ملاذا لمحبي القراءة بأجواء من الهدوء والسكون , وقبلة للسياح أيضا لالتقاط بعض الصور.

وتحتوي الحديقة على 13 تمثالا من الشخصيات المعروفة في المدينة من الشعراء والفنانين, الذين تركوا بصمة في تاريخ المدينة.

كما تحوي الحديقة أماكن للجلوس والاستراحة, اضافة الى ملاعب للأطفال حيث يقضون فيها اوقات ممتعة وهم يلعبون تحت ظلال الأشجار.

والحديقة ذات مساحة كبيرة تقدر بـ12 دونما ولها بابان, وتحتوي على انواع كثيرة من الأشجار تقدر بـ650 شجرة متنوعة وهي تابعة لمديرية البلديات قسم الحدائق.

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