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السليمانية تدق ناقوس الخطر وتحذر من عطش يتربص بالمحافظة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-21T12:25:39+0000
السليمانية تدق ناقوس الخطر وتحذر من عطش يتربص بالمحافظة

شفق نيوز/ حذرت مديرية الماء في محافظة السليمانية يوم الأربعاء من شحة المياه بسبب انخفاض كبير في مناسيب المياه في سدي دوكان ودربنديخان جراء قلة تساقط الأمطار هذا العام.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الخزين المائي في سد دوكان انخفض إلى 14 متراً عن مستوى امتلائه بينما انخفض خزين سد دربنديخان إلى 18 مترا في الوقت الذي امتلأ فيه السدان بالكامل عام 2019".

ووفقا للبيان فإنه "بسبب تغيير مجرى الروافد التي تصب في السدين، انخفضت نسبة اطلاقات المياه القادمة إليهما، وقد بات هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على السدين مع انخفاض معدل تساقط الأمطار مما جعلنا نواجه مخاطر شحة المياه".

وحذرت المديرية أيضا من أنه "إذا استمر معدل تساقط الأمطار السنة المقبلة مثل السنة الحالية مع عدم ايلاء الاهتمام لهذا الأمر فإننا سنواجه أزمة"، داعية حكومة الإقليم والجهات المعنية إلى "المباشرة بمناقشة هذا الأمر، والبحث عن حلول لهذه المشكلة".

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