السليمانية تدق ناقوس الخطر: أطفال القيصرية والحليب المعبأ تجاوزوا المستويات

شفق نيوز/ حذرت صحة السليمانية، يوم الأربعاء، من خطورة ارتفاع مستويات الأطفال الذين ولدوا عبر العمليات الجراحية القيصرية، فضلا عن المعتمدين على الحليب المعبأ بدلا من الأم.

وقال قال الدكتور بشدار عبدالله، مدير مستشفى جمال أحمد رشيد، التابعة لصحة المحافظة والتي تعد، أول وأكبر مركز تخصصي للاطفال، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الأطفال المولودين بالجراحة القيصرية، والذين يعتمدون بالتغذية على الحليب المعبأ بدلاً من حليب الأم تجاوزوا المستويات الخطيرة.

وأضاف أن هناك مخاطر أخرى تحيط بأطفالنا متعلقة بالذين يخرجون من المستشفى على مسؤولية والديهم ويأخذون إلى المنزل فعندما يحتاجون إلى العلاج هم أكثر عرضة للوفاة .

وأشار كذلك الى "تسجيل زيادة كبيرة في عدد حالات الشلل الدماغي"، موضحا "طلبنا من وزارة الصحة اتخاذ إجراءات ضد المستشفيات الخاصة وأولياء الأمور الذين يرسلون أطفالهم إلى المستشفيات بغض النظر عن المتخصصين".

وأوضح بشدر أن "أكثر من 95 في المائة من النساء الحوامل، هن في حالة خطيرة للغاية"، محذرا أن "للعمليات القيصرية تأثير سيئ للغاية على صحة الأم والطفل".

وبين ان "هناك العديد من الأدوية المضادة للبكتيريا التي يعاني منها العالم بأسره في وقت تؤكد الدراسات إن الأدوية المضادة للبكتيريا هي خامس سبب رئيسي للوفاة في العالم ، ولكن في عام 2050 قد تصبح السبب الأول."

واردف مدير مستشفى الدكتور بشدر عبد الله قائلا، أن "الأمراض التي يصاب بها الأطفال فيروسية ولا تتطلب مضادات حيوية، لكن أسهل شيء في هذا البلد هو الحصول على المضادات الحيوية، لذلك نحن في خطر الآن".