السليمانية تدعو مستخدمي منظومة الغاز لمراجعة الدفاع المدني خلال أسبوعين

شفق نيوز/ دعت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، جميع أصحاب السيارات التي تعمل بمنظومة شوفاز مراجعة مراكز الدفاع المدني بهدف مراجعة منظومات سياراتهم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز ان المديرية تبلغ جميع الأشخاص الذين يستخدمون منظومة غاز (LPG) في منازلهم الى مراجعة مراكز الدفاع المدني في أسرع وقت من اجل المصلحة العامة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم وجيرانهم.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد 15 يوما لتسجيل الاسماء بهدف إجراء التفتيش والفحص والتأكد من سلامة منظوماتهم، محذرا من اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الاستجابة لهذا البلاغ كونهم سيتحملون مسؤولية حياتهم وعوائلهم وجيرانهم في حال تقصيرهم ولن يسمح لهم بإعادة تعبئة خزاناتهم بالغاز مجددا.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت اندلاع العديد من الحرائق التي تسببت بها انفجار منظومات الغاز المستخدمة في البيوت في عدد من مدن الإقليم.