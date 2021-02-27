السليمانية تدعو لفرض حظر على حركة التنقل بين الاقليم وباقي أجزاء العراق

شفق نيوز/ دعت مديرية الصحة في محافظة السليمانية يوم السبت السلطات في إقليم كوردستان إلى فرض حظر على حركة التنقل بين محافظات الإقليم وباقي مدن ومناطق العراق لتفادي زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مدير الصحة العامة في المحافظة الدكتور صباح هورامي في تصريح للصحفيين اليوم، إن "السلالة الجديدة المتحورة لكورونا لم تدخل السليمانية لغاية الآن".

ونوه إلى ارتفاع معدل الإصابات بالوباء في المحافظة بشكل طفيف وبطيء، مبينا أن 50% من الإصابات في السليمانية هم من خارج إقليم كوردستان وتحديداً من إيران.

وتابع الدكتور هورامي بالقول إن نقطة الضعف في اقليم كوردستان هي دخول الوافدين على الإقليم من خارج وداخل العراق، وندعو إلى إيقاف تدفق الأشخاص من خارج الاقليم لتفادي ارتفاع معدل الإصابات بالوباء، مستدركا القول إن هذا الأمر من صلاحيات وزارة داخلية الإقليم حصرا.