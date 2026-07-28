علوة السليمانية تدعو لتسويق فائض المحاصيل الزراعية: الإنتاج يغطي كوردستان والعراق

شفق نيوز- السليمانية

دعت نقابة علوة السليمانية، يوم الثلاثاء، إلى تسويق فائض المحاصيل الزراعية الى عموم العراق، مؤكدة أن الإنتاج المحلي بات يغطي احتياجات إقليم كوردستان ومحافظات الوسط والجنوب العراق، مع وجود كميات فائضة يمكن تصديرها إلى خارج البلاد.

وقال رئيس نقابة علوة السليمانية سروەر علي، لوكالة شفق نيوز، إن العديد من المحاصيل الزراعية المنتجة في إقليم كوردستان لم تعد تقتصر على تلبية احتياجات سكان الإقليم، بل باتت تغطي أيضاً احتياجات محافظات وسط وجنوب العراق، فضلاً عن وجود فائض يمكن تسويقه إلى خارج البلاد.

وأوضح أن هناك فائضاً ملحوظاً في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، أبرزها الخيار والطماطم والرقي والبطيخ والباذنجان، إلى جانب محاصيل ومنتجات زراعية أخرى.

ودعا علي وزارتي الزراعة والتجارة إلى تبني ملف تصدير المنتجات الزراعية الفائضة إلى خارج العراق، مشيراً إلى أن النقابة طالبت بهذا الإجراء منذ مدة، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن أي استجابة من الجهات المعنية.