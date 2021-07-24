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السليمانية تدعو سكانها الى التلقيح.. 95% من المصابين لم يتلقوا اللقاح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-24T09:48:03+0000
السليمانية تدعو سكانها الى التلقيح.. 95% من المصابين لم يتلقوا اللقاح

شفق نيوز/ جددت دائرة صحة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم السبت، تحذيرها من اتجاه الوضع الصحي في المدينة نحو الاسوأ في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن الوضع الصحي في المدينة يتجه إلى زيادة الإصابات وانتشار المرض بسرعة، مشدداً على المواطنين مراجعة المراكز الصحية عند الشعور بأي أعراض صحية للتأكيد من عدم إصابته بالفيروس.

ودعا هورامي، المواطنين إلى أهمية أخذ اللقاح لتجنب الإصابة، موضحاً أن ٩٥٪ من المصابين ممن لم يأخذ اللقاح.

كما أكد على المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة ضرورة عدم استخدام أي أدوية بعيدة عن البروتوكولات التي حددتحها صحة السليمانية، مهددا اياهم باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

واشار إلى أن المستشفيات مليئة بالمرضى ويجب اتباع التعليمات الصحية.

وأعلنت دائرة صحة السليمانية، الأربعاء الماضي، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحول نوع "دلتا" في المدينة، مشيرة إلى وفاة 8 مصابين جراءه خلال 24 ساعة الماضية.

وسبق أن أعربت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، في 9 تموز الجاري، عن مخاوفها من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في الإقليم، في إشارة، إلى سلالة "دلتا" التي تعد شديدة العدوى.

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