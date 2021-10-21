السليمانية تدعو باكستان لتطوير العلاقات الثقافية والفنية مع العراق وكوردستان

شفق نيوز/ أكد محافظ السليمانية هفال ابو بكر، يوم الخميس، ان المجال واسع لتطوير العلاقات الثقافية والفنية بين باكستان والعراق بشكل عام واقليم كوردستان بشكل خاص.

وقال ابو بكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال استقباله للسفير الباكستاني في العراق احمد مجيد، ان "تعزيز العلاقات الثقافية يسهم بشكل حيوي في تطوير العلاقات التاريخية القائمة بين باكستان والسليمانية".

وأضاف "هناك مجالا واسعا لتطوير التعاون الثقافي بين باكستان والعراق عموما وكوردستان على وجه الخصوص من خلال الإنتاج المشترك للأفلام والدراما، وسيكون ذلك آلية فعّالة لتبادل الموروث الثقافي والقيم الاجتماعية".

وبيّن ان "العلاقات بين باكستان وكوردستان تتميز بأنها علاقات أخوية وثيقة تضرب جذورها في عمق التاريخية وتستند على قيم ثقافية مشتركة".

من جانبه، قال السفير الباكستاني إن بلاده تولي "اهتماماً كبيراً لعلاقاتها التاريخية مع اقليم كوردستان"، معرباً عن أمله بأن تشهد هذه العلاقات المزيد من النمو والتطور خلال فترة الحكومة العراقية الجديدة.