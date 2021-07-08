السليمانية تدعو الحكومة العراقية إلى التعامل مع حلبجة كمحافظة 19

شفق نيوز/ دعا مجلس محافظة السليمانية يوم الخميس الحكومة الاتحادية إلى التعامل مع حلبجة كمحافظة عراقية.

وقال رئيس المجلس آزاد حمه أمين في مؤتمر صحفي عقده، إن أي منصب يتم شغله حاليا بالوكالة في محافظة حلبجة السليمانية وادارتي رابرين وكرميان يعد غير قانوني وامراً غير مقبول.

وأضاف أن ادارة المناصب بالوكالة هو أن تكون ضمن وقت محدد، ولكن للاسف حاليا هذه المناصب مستمرة منذ سنوات.

وأشار حمه أمين إلى أن مجلس محافظة السليمانية يقف بالضد من شغل المناصب بالوكالة، داعيا حكومة اقليم كوردستان الى اجراء مراجعة جدية لهذا الأمر، وأَلّا يبقى منصب بالوكالة في حلبجة.

وعن التعامل مع حلبجة كمحافظة عراقية قال رئيس المجلس، إن الدستور العراقي يتيح لها هذا، داعياً الحكومة الاتحادية إلى التعامل مع حلبجة كمحافظة عراقية، وان رئيس الجمهورية يعمل على هذا الامر.