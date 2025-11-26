السليمانية تدعم فريق زاخو لحصد لقب أفضل جمهور على مستوى العالم (صور)

شفق نيوز– السليمانية

أطلق إعلاميون وناشطون في السليمانية، يوم الأربعاء، مبادرة لدعم مشجعي فريق زاخو المشاركين في بطولة جماهيرية دولية، داعين المواطنين إلى التصويت لجمهور زاخو كأفضل جمهور.

وجاءت المبادرة التي مثلت خطوة لافتة وغير مسبوقة، ضمن حملة تهدف إلى إبراز صورة إيجابية عن جماهير كرة القدم الكوردية، وتعزيز الروح الوطنية بين جميع مناطق إقليم كردستان، بعيداً عن أي فوارق مناطقية.

وقرر أحد أصحاب المطاعم في السليمانية تقديم وجبة طعام مجانية لكل مواطن يحضر للإدلاء بصوته لمشجعي فريق زاخو، لتعزيز الحماس والمشاركة.

وقال الشيف ميران في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه المبادرة تعتبر مبادرة وطنية بامتياز، و نحن في السليمانية نؤكد أن لا توجد فوارق مناطقية بيننا في كوردستان، ونعمل جميعاً من أجل الجميع، و ننتظر من كل أهالي الإقليم، وليس فقط في السليمانية، المشاركة والتصويت لمشجعي فريق زاخو".

وأضاف، ان "هذا الفوز سيكون إنجازاً كبيراً على مستوى الإقليم والعراق والمنطقة، ولهذا السبب اقترحنا تقديم الطعام لكل من يشارك في التصويت."

وأكد المشاركون في المبادرة أن الهدف هو توحيد الصف الكوردي، وتعزيز صورة الرياضة الإيجابية، وإظهار روح المسؤولية الجماهيرية في دعم المبادرات الوطنية والرياضية على حد سواء.

وتأتي هذه المبادرة في ظل التصعيد الإعلامي والدولي لترشيح جمهور زاخو كأفضل جمهور على مستوى العالم، بعد المبادرات الإنسانية السابقة التي قام بها مشجعو الفريق، بما في ذلك تقديم الألعاب والهدايا للأطفال المرضى، ما جعل الجماهير الكوردية في العراق نموذجاً يحتذى به في الملاعب.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان، أعلن في وقت سابق، دعمه ومساندة مشجعي نادي زاخو الرياضي للحصول على لقب "أفضل" المشجعين في العالم.

وكتب نيجيرفان بارزاني في منشور له على منصة "إكس"، أنه "من خلال التصويت الإلكتروني، قدمتُ دعمي لمشجعي نادي زاخو من أجل أن يعود الحصول على لقب أفضل المشجعين على مستوى العالم".

ودعا رئيس الاقليم، جميع أبناء كوردستان - أينما كانوا- إلى أن يشاركوا ويمنحوا أصواتهم لتحقيق هذا اللقب العالمي، معبرا عن شكره للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ترشيح مشجعي نادي زاخو ليكونوا من بين ثلاثة مرشحين.