السليمانية.. تدشين أول مشروع طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء (صور)

شفق نيوز/ افتتح في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة 200 كيلو واط، لصالح إحدى شركات القطاع الخاص.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر، في مؤتمر صحفي على هامش الافتتاح، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن افتتاح هكذا مشاريع لانتاج الطاقة البديلة خطوة اولى جيدة لتشجيع الاخرين على الاستفادة من الطاقة الشمسية وتحويلها الى كهرباء.

وأشار الى ان السليمانية عضو في مؤتمر الطاقة البديلة الذي أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2018، مؤكدا "نحن نستخدم الطاقة البديلة في السليمانية وهي خطوة لوضع المحافظة على خارطة طريق الطاقة النظيفة في العالم".

من جانبه، قال الخبير في الطاقة البديلة، ريبوار محمد، ان قيام شركة "ألا- ماء السليمانية" بافتتاح المحطة الشمسية لتوليد الكهرباء سيعود عليها بالنفع حيث يقلل المصروفات المالية السنوية لتأمين الكهرباء والتي تقدر بمليوني دولار.

وأضاف أن "توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أقل كلفة من اي مشروع طاقة آخر"، مؤكدا ان الشركة سوف تستعيد كلفة المحطة خلال أربع سنوات.

وختم محمد بالقول "قدمنا 5 مشاريع كبيرة لحكومة اقليم كوردستان لبناء محطات للطاقة الشمسية تكون بديلا نضيفا وصديقة للبيئة".