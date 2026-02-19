السليمانية.. تخفيض رسوم جواز السفر وتسريع مدة إنجازه

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مدير جوازات السليمانية، سالار عبد الله، يوم الخميس، عن تخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بتجديد وإصدار جوازات السفر، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، مع إحداث فارق ملحوظ مقارنة بالرسوم السابقة.

وقال عبد الله، في بيان صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "رسوم تجديد جوازات السفر التي تبقى على انتهائها أكثر من عام كانت تبلغ سابقاً 200 ألف دينار عراقي، إلا أنه تم تخفيضها حالياً إلى 50 ألف دينار فقط".

وأضاف أن "المواطنين الذين كانوا يرغبون في إصدار جواز سفر دون الحصول على موعد إلكتروني مسبق، كانوا يدفعون رسوماً إضافية تبلغ 100 ألف دينار مقابل خدمة الموعد الإلكتروني"، مشيراً إلى أن "هذه الرسوم خُفضت أيضاً لتصبح 50 ألف دينار".

وأشار مدير جوازات السليمانية إلى أن "الإجراءات المتعلقة بإصدار بدل ضائع أو تالف كانت تستغرق سابقاً ما بين 15 إلى 20 يوماً، إلا أنه تم تقليص مدة الإنجاز بشكل كبير، حيث يمكن الآن تسليم جواز السفر خلال 48 ساعة فقط".

وأكد عبد الله أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل معاملاتهم، من خلال تقليل الرسوم وتسريع إنجاز جوازات السفر".