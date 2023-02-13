السليمانية تخفض أسعار وقود السيارات

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية، بهمن شيخ قادر، يوم الاثنين، عن خفض سعر البنزين في المحافظة.

وقال شيخ قادر لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة (سوبر، محسن، عادي) سيتم تخفيضها ​بمقدار 50 ديناراً للتر الواحد".

وبين ان "سعر لتر البنزين العادي سيكون بـ975 ديناراً للتر الواحد بعدما كان بسعر 1025 ديناراً، والمحسن سينخفض من 1200 دينار الى 1150 ديناراً".

واشار شيخ قادر الى أن "تقليل سعر البنزين في السليمانية جاء بسبب وفرة المنتج وكذلك تراجع سعر الدولار في الأسواق".

يشار إلى أن أسعار البنزين في إقليم كوردستان تختلف عن باقي المحافظات العراقية حيث يصل إلى الضعف.