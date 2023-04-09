السليمانية تخفض اسعار البنزين ابتداء من اليوم

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم محطات وقود السليمانية بهمن قادر، أن أسعار جميع أنواع البنزين الثلاثة ستخفض ابتداء من اليوم الأحد.

وقال قادر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سعر البنزين سينخفض ​​بمقدار 25 دينارا ابتداء من الساعة الرابعة عصر هذا اليوم".

وأوضح أن "سبب خفض أسعار البنزين يعود إلى توفر البنزين العراقي المدعوم حكوميا بـ690 دينارا و 800 دينار المدعوم من قبل حكومة الاقليم، وهو ما قلل الطلب على البنزين".

واضاف ان "الأسعار ستكون على النحو الآتي: البنزين العادي 900 دينار، والمحسن 1100 دينار، والسوبر 1250 دينار".