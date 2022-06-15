السليمانية تخصص مستشفى كورونا للمصابين بالإسهال والغثيان

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة السليمانية، تخصص مستشفى "الشهيد د.هيمن"، المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا، لعلاج حالات الغثيان والقيء.

وقال سامان شيخ لطيف المتحدث باسم الصحة في السليمانية في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن الغرض من تخصيص المستشفى هو تقليل العبء الذي تم إنشاؤه بسبب الضغط في المستشفيات الأخرى في السليمانية، وخاصة مستشفيات المدينة، ومستشفى الدكتور جمال أحمد راشد للأطفال والمراكز الصحية الأخرى.

وبين انه يمكن للمواطنين زيارة مستشفى ابتداء من اليوم الاربعاء.

واشار البيان انه بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، انتشر عدد كبير من حالات الغثيان والقيء بين البالغين والأطفال، وينصح الأطباء وخبراء الصحة المواطنين باتباع عدة إرشادات منها عدم استخدام المحاصيل المروية بالمياه القذرة وغسل الفواكه والخضروات جيداً، وعدم استخدام الأطعمة والمشروبات التي ليست متأكدا من نظافتها، والتأكد من مصدر مياه الشرب والمحافظة على نظافتها وغسل اليدين جيدًا بالصابون بعد التعامل مع الاشياء .