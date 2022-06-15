سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية تخصص مستشفى كورونا للمصابين بالإسهال والغثيان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-15T06:03:27+0000
السليمانية تخصص مستشفى كورونا للمصابين بالإسهال والغثيان

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة السليمانية، تخصص مستشفى "الشهيد د.هيمن"، المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا، لعلاج حالات الغثيان والقيء.

وقال سامان شيخ لطيف المتحدث باسم الصحة في السليمانية في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن الغرض من تخصيص المستشفى هو تقليل العبء الذي تم إنشاؤه بسبب الضغط في المستشفيات الأخرى في السليمانية، وخاصة مستشفيات المدينة، ومستشفى الدكتور جمال أحمد راشد للأطفال والمراكز الصحية الأخرى.

وبين انه يمكن للمواطنين زيارة مستشفى ابتداء من اليوم الاربعاء.

واشار البيان انه بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، انتشر عدد كبير من حالات الغثيان والقيء بين البالغين والأطفال، وينصح الأطباء وخبراء الصحة المواطنين باتباع عدة إرشادات منها عدم استخدام المحاصيل المروية بالمياه القذرة وغسل الفواكه والخضروات جيداً، وعدم استخدام الأطعمة والمشروبات التي ليست متأكدا من نظافتها، والتأكد من مصدر مياه الشرب والمحافظة على نظافتها وغسل اليدين جيدًا بالصابون بعد التعامل مع الاشياء .

related

السليمانية.. لا تجديد لعمل الشركات دون لقاحات كورونا

Date: 2022-02-10 06:41:17
السليمانية.. لا تجديد لعمل الشركات دون لقاحات كورونا

السليمانية تدعو سكانها الى التلقيح.. 95% من المصابين لم يتلقوا اللقاح

Date: 2021-07-24 09:48:03
السليمانية تدعو سكانها الى التلقيح.. 95% من المصابين لم يتلقوا اللقاح

صحة السليمانية: مراكز لقاح كورونا مفتوحة خلال عطلة العيد

Date: 2022-03-19 07:39:50
صحة السليمانية: مراكز لقاح كورونا مفتوحة خلال عطلة العيد

أكبر مستشفيات السليمانية تفتح ابوابها من جديد.. صور

Date: 2021-08-19 10:09:36
أكبر مستشفيات السليمانية تفتح ابوابها من جديد.. صور

صحة السليمانية تكشف أسباب وفاة متقاعدين بطابور تسلم الرواتب

Date: 2022-03-20 09:32:58
صحة السليمانية تكشف أسباب وفاة متقاعدين بطابور تسلم الرواتب

صحة السليمانية تصدر توجيهات تخص ٤٧٠ ألف طالب وطالبة

Date: 2021-09-14 11:22:56
صحة السليمانية تصدر توجيهات تخص ٤٧٠ ألف طالب وطالبة

وفد من حكومة إقليم كوردستان يطلع على الواقع الصحي في السليمانية

Date: 2022-04-06 10:53:22
وفد من حكومة إقليم كوردستان يطلع على الواقع الصحي في السليمانية

صحة السليمانية تدعو بغداد لتوفير ما يكفي من لقاحات كورونا

Date: 2021-10-28 06:22:40
صحة السليمانية تدعو بغداد لتوفير ما يكفي من لقاحات كورونا