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السليمانية تحيي مراسم عاشوراء (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-08T20:41:08+0000
السليمانية تحيي مراسم عاشوراء (صور)

شفق نيوز / أقامت الطريقة الكسنزانية في السليمانية، مساء الاثنين، مراسم خاصة بليلة عاشوراء، على مستوى إقليم كوردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الطريقة الكسنزانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الطريقة في العالم، نهرو الكسنزان، أقام مراسم خاصة بعاشوراء، ذكرى استشهاد الامام الحسين، وذلك في مقر رئاسة الطريقة في مدينة السليمانية".

وأضاف المكتب، أن "المراسم هذه تعبر عن عمق الصلة الروحية بالإمام الحسين"، مشيراً إلى أن "المراسم تتضمن زيارة آلاف من الشيعة والسنّة مقر رئاسة الطريقة الكسنزانية في السليمانية للمشاركة بها".

وتقيم الطريقة الكسنزانية، ذات المنهج الصوفي، جلسات للندب في عاشوراء من كل عام.

و"عاشوراء" هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، وهو اليوم الذي قتل فيه الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد، في معركة الطف، بمحافظة كربلاء.

واستذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بوقت سابق من اليوم، العاشر من شهر محرم الحرام (عاشوراء) ذكرى استشهاد الإمام الحسين بالقول: "تلك الفاجعة التي لازلنا نستلهم منها دروس التضحية والوقوف بوجه الظلم لإعلاء كلمة الحق"، مردفاً: " ما أحوجنا اليوم في العراق لتلك القيم والمبادئ الإنسانية"، مشددا على أن "شعبنا جدير بحياة أفضل ومستقبل واعد".

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