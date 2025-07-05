السليمانية تحيي عاشوراء بمجالس عزاء حسينية

شفق نيوز- السليمانية

أحيت محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، مجالس عزاء عاشورائية بمشاركة جماهيرية من مختلف المذاهب والمكونات.

وقال عيسى برزنجي، العضو المؤسس في المجلس الأعلى الوطني للأديان والمذاهب لوكالة شفق نيوز، إن "مجالس العزاء الحسيني تُقام سنوياً في السليمانية خلال الليالي العشر الأوائل من شهر محرم، بمشاركة من مختلف الطوائف الإسلامية، وتتضمن تلاوة للقرآن وخطب دينية ومجالس مراثٍ تُقدّم باللغتين الكوردية والعربية".

وأضاف أن هذه الفعاليات "تجري في مناخ من الحرية والتسامح، دون قيود أو تدخلات، وتحظى بدعم من السلطات المحلية في إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "المجالس لا تقتصر على الشيعة فقط، بل يشارك فيها سنّة وشيعة وكورد وعرب وتركمان، ما يعكس مستوى التعايش الديني في المدينة".

وأوضح برزنجي أن المجالس "تحمل رسائل تتعلق بالعدالة والوقوف ضد الظلم، وهي قيم تتجاوز الانتماءات الدينية والمذهبية"، لافتًا إلى أن "إحياء ذكرى الإمام الحسين في هذا الإطار يعكس دور المدينة في ترسيخ مفاهيم العيش المشترك والاحترام المتبادل".