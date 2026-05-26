السليمانية تحيي تكبيرات يوم عرفة بمواكب سيارات (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهدت مدينة السليمانية، يوم الثلاثاء، إقامة مراسم تكبيرات يوم عرفة وسط مشاركة واسعة من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مناطق المدينة لإحياء هذا الطقس الديني والاجتماعي السنوي.

وقال المشرف على المراسم، خليفة ياسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المراسم شهدت هذا العام مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف المكونات والمذاهب، الذين اجتمعوا لإحياء تكبيرات يوم عرفة في أجواء إيمانية وروحانية مميزة".

وأوضح ياسين أن "الفعاليات انطلقت بعد صلاة الظهر، حيث سيرت مواكب من السيارات المزينة بالأعلام واللافتات والعبارات الدينية، وجابت عدداً من الشوارع الرئيسية في مدينة السليمانية، وسط ترديد التكبيرات والأذكار عبر مكبرات الصوت بمشاركة المواطنين".

وأضاف أن "المشاركين كانوا يرددون تكبيرات يوم عرفة بشكل جماعي، فيما اصطف عدد من الأهالي على جانبي الطرق لمتابعة المراسم والتفاعل معها، ما أضفى أجواءً خاصة على شوارع المدينة".

وأشار إلى أن "هذا الطقس السنوي أصبح من العادات التي يحرص أهالي السليمانية على إحيائها كل عام، لما يحمله من أبعاد دينية واجتماعية تعزز روح التآخي والتقارب بين المواطنين".

وبيّن أن "المواكب جابت عدة مناطق داخل المدينة قبل أن تتجه نحو الجامع الكبير في السليمانية، حيث اختتمت المراسم بالدعاء والابتهالات الدينية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك".

ولفت إلى أن "المشاركين عبّروا خلال المراسم عن فرحتهم بإحياء هذه المناسبة، مؤكدين أهمية الحفاظ على هذا الإرث الشعبي والديني الذي يعكس هوية المدينة وتقاليدها المتوارثة".

ويحيي المسلمون يوم عرفة ويُعدّ يوم الحجّ الذي يصادف اليوم التاسع من ذي الحجة حسب التقويم الهجري القمري.