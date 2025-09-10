السليمانية تحيي اليوم العالمي لمكافحة الانتحار بمد "جسور الأمل" (صور)

شفق نيوز- السليمانية

نظّم اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين فرع السليمانية، الأربعاء، بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في السليمانية، ندوة توعوية تحت شعار "على حافة الغياب.. لنمد جسور الأمل"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الانتحار، الذي يصادف العاشر من أيلول/سبتمبر من كل عام.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في السليمانية صبار عبدالله، لوكالة شفق نيوز، إن "الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة ظاهرة الانتحار، وفتح نقاش جاد حول أسبابها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة مد يد العون للأفراد الذين يعانون من ضغوط نفسية قد تدفعهم إلى التفكير بالغياب القسري".

وأضاف أن "البرنامج تضمّن مداخلات لحقوقيين وخبراء، من بينهم الحقوقي أمير محمد أمين، حيث جرى تسليط الضوء على دور المؤسسات التربوية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في التثقيف والحد من الظاهرة"، مشيراً إلى أن "الانتحار لم يعد قضية فردية فحسب، بل ظاهرة مجتمعية تستدعي تعاون الجميع لمواجهتها".

وتولت الإعلامية ثائرة أكرم العكيدي إدارة الندوة، التي أقيمت في قاعة مركز سراي الثقافي وسط السليمانية، بمشاركة حشد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الحقوقي والإنساني.

ويُحيي العالم في العاشر من أيلول/سبتمبر من كل عام "اليوم العالمي لمكافحة الانتحار"، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الرابطة الدولية لمنع الانتحار منذ عام 2003، في مسعى لتشجيع الحكومات والمنظمات المدنية على اتخاذ خطوات عملية للتقليل من معدلات الانتحار وتعزيز خدمات الصحة النفسية.

وتشير تقارير دولية إلى أن شخصاً واحداً يفقد حياته بالانتحار كل 40 ثانية حول العالم، ما يجعل من القضية تحدياً إنسانياً وصحياً عالمياً.