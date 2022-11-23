السليمانية تحيي اليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية بدقيقة صمت وتجمعات توعوية (صور)

شفق نيوز/ أحيت مديرية مرور محافظة السليمانية ومنظمات التوعية المرورية، اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية بإقامة مراسم خاصة.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية ان الناشطين قاموا خلال التجمع بالوقوف حدادا على أرواح الضحايا وتم ايقاف السير لمدة دقيقة واحدة في شوارع المحافظة".

وقال مسؤول قسم اعلام مديرية المرور بختيار محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ان "الاجراءات المشددة التي تتخذها المديرية بحق المخالفين للقواعد المرورية وعمليات التوعية المستمرة أسهمت بشكل واضح في تقليل الحوادث المرورية في المحافظة".

وأضاف محمد "نحن سعداء لأن الحوادث المرورية خلال هذا العام سجلت انخفاضا واضحا في محافظة السليمانية، ولو أجرينا مقارنة من حيث نسبة السكان وعدد السيارات في هذه المحافظة مع دول أوروبية لوجدنا ان عدد ضحايا الحوادث المرورية لا تزيد عما تسجل في الدول الاسكندنافية"، مبينا أن "المديرية لازالت بحاجة الى كوادر اكبر، والكثير من المتطلبات الاخرى ولو توفرت كل هذه المتطلبات لانخفضت الحوادث بشكل اكبر".

واشار مدير الاعلام الى ان "خلال الأشهر العشرة الماضية تم تسجيل 129 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية" .

من جهته قال سربست علي وهو أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان أنه" من الضروري أن تولي حكومة اقليم كوردستان موضوع السلامة المرورية اهتماما اكبر وتضع لها الخطط والبرامج اللازمة".

وأضاف علي "اعتقد ان على حكومة اقليم كوردستان الاهتمام أكثر بموضوع السلامة وتسخير الجهود والأموال اللازمة لهذا الغرض"، مبينا أن "القوانين المعمول بها في الإقليم في هذا المجال غير فعالة و الاموال المستحصلة من هذا القطاع لا تسخر بالشكل الأمثل لخدمة الحركة المرورية".

وتابع الناشط أن "قطاع النقل والمواصلات متدهور ولا يرقى الى المستوى المطلوب ، وهذا كله يزيد من الحوادث المرورية في الإقليم".