السليمانية تحيي المولد النبوي باحتفالية جماهيرية في الجامع الكبير

شفق نيوز- السليمانية

أحيا الجامع الكبير في محافظة السليمانية، يوم الخميس، ذكرى المولد النبوي عبر احتفالية دينية كبيرة شهدت حضوراً واسعاً من المواطنين ورجال الدين.

وقال الشيخ هدايت محمد، أحد المشرفين على تنظيم المراسم، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المراسم من العادات الراسخة التي يحرص عليها أهالي السليمانية سنوياً في هذا المكان، لما تحمله من رسائل محبة وسلام بمناسبة مولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة إلى كونها رداً واضحاً على الأصوات التي تشكك بأهمية إحياء هذا اليوم".

وأضاف أن "الاحتفال تضمن فقرات دينية متنوعة شملت إلقاء القصائد الشعرية والمدائح النبوية والكلمات التي تبرز مكانة المولد الشريف، على أن تتخللها صلاة جامعة، تعقبها مأدبة غداء للمشاركين"، مشيراً إلى أن "الاحتفالات ستتواصل حتى نهاية شهر ربيع الأول".

وأكمل أن "الاحتفال السنوي يعكس أهمية تعزيز القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع، ويسهم في تعزيز الوحدة والتآخي بين أبناء محافظة السليمانية، كما يجسد احترام المدينة لتراثها الثقافي والديني العريق".

والمولد النبوي هو ذكرى سنوية تصادف يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس يُنشد فيها قصائد مدح النبي، وتلقى فيها دروساً من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى.

وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان قد أعلنتا تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس الرابع من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري في الدوائر والمؤسسات الرسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.