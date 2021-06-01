السليمانية تحيي الاول من حزيران يوماً للطفل العالمي.. صور

شفق نيوز/ احتفلت المكتبة العامة في مدينة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الطفل العالمي عبر اقامة مجموعة من الفعاليات والنشاطات الفنية من معارض واغاني وموسيقى وتوزيع هدايا.

وتحتفل مجموعة من الدول والمقاطعات في العالم، بمناسبة يوم الطفل العالمي في 1 يونيو/حزيران من كل عام، بينما تحتفل دول أخرى في في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام بهذه المناسبة.

وقالت نائبة مدير المكتبة العامة ساكار عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "المكتبة احيت ، اليوم، عيد الطفل الذي يصادف الواحد من حزيران في كثير من دول العالم"، مقدمة التهنئة إلى "اطفال العراق وكوردستان".

وأضافت عبد الله، "نحن في المكتبة العامة أقمنا بعض النشاطات الفنية والفعاليات الموسيقية والغنائية لرسم البسمة في وجه الاطفال بالتعاون مع مؤسسة مام الخيرية وبحضور محافظ السليمانية".

بدورها أشارت الفنانة التشكيلية ساكار محمد، عبر حديثها لوكالة شفق نيوز، خلال افتتاح معرضٍ للاطفال السجناء، "افتتحت، اليوم، معرضاً للاطفال السجناء في سجن الاصلاح بمشاركة 20 طفلاً"، مبينة أن "المعرض استمر شهراً واحداً استعدادا لهذا اليوم".

وأضافت أنه يحق للأطفال السجناء "المشاركة مع الاطفال الاخرين بعيدهم العالمي عبر رسم لوحات بالوان زاهية تعبر عن امالهم وطموحاتهم المستقبلية من خلال الفن"، موضحة أن "الاطفال لهم حقوق ويجب المحافظة عليها بتعاون الجميع".

وطالبت محمد "الحكومة والمنظمات التي تعنى بالطفل والمجتمع الدولي الاهتمام بالطفل العراقي لأنه عانى الحرب والتهجير والفساد وفي محتمع يعاني الصراعات".

ويُحتفل باليوم الدولي لحماية الأطفال في 1 يونيو/ حزيران منذ عام 1950، وقد استحدث "الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي" الاحتفال بهذا اليوم في مؤتمره المنعقد بموسكو في عام 1949.

ولا تزال عدة دول تحتفل بالمناسبة في 1 يونيو/حزيران، وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام تحتفل دول العالم بيوم الطفل العالمي حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954، بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.